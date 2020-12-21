Рим, 21 декабря, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Появление нового штамма коронавируса в Великобританию не приведет ко внесению каких-либо изменений в программу вакцинации в Италии, заявил в понедельник, 21 декабря, комиссар правительства страны по вопросам противодействия распространению эпидемии Доменико Аркури.

Tim Dennell Шеффилд, Великобритания

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Весь план по вакцинации, включая и прививки от коронавируса, остается прежним, подчеркнул он.

Власти Италии намерены начать массовую вакцинацию в конце января 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам сделать эти прививки.

По данным на21 декабря, в Италии умерли69 214человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на415 (днем ранее— на 352). Выздоровели1 281 258человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на19 632(днем ранее — на12 156). Число подтвержденных носителей выросло на10 872(днем ранее — на15 104). Снижение показателя связано с сокращением числа проведенных тестов. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 964 054 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены613 582человека — на9178 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.