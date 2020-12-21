Тегеран, 21 декабря, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Всеми силами сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, так называемую ядерную сделку с Ираном) призвал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф европейских участников договорённости.

tasnimnews.com/Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

По итогам посвящённой СВПД видеоконференции иранский дипломат 21 декабря написал в своём Twitter, что у евротройки (Германия, Франция, Британия) «остался последний шанс сохранить» договор.

Кроме того, он обвинил европейские страны в нарушении обязательств перед Ираном по торговле, а значит, и в нарушениях ядерной сделки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал США главным разрушителем ядерной сделки с Ираном и объяснил, что не даёт покоя Вашингтону в связи с Тегераном.