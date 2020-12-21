Милан, Италия, 21 декабря, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Партии «Вперед, Италия» не нравится нынешнее правительство либералов и популистов, но партия готова поддерживать некоторые их решения и совместно работать в интересах страны, заявил в понедельник, 21 декабря, лидер «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

Вместе с тем, добавил он, партия готова и к досрочным выборам. Единственный сценарий, который Берлускони не устраивает — формирование так называемого «технического правительства» в случае распада правящей коалиции и необъявления выборов.

Как сообщалось ранее, очередной правительственный кризис в Италии может произойти по инициативе входящей в правительство партии Маттео Ренци. В партии еще одного экс-премьера полагают, что нынешний глава правительства Джузеппе Конте оставляет за министрами слишком много полномочий в решении проблем коронакризиса и распределении денег ЕС и что с парламентом он согласовывает свои решения не так часто, как требуется.

В случае выхода партии Ренци из коалиции могут быть объявлены досрочные выборы, вместе с тем президент страны может позволить депутатам попробовать сформировать новую коалицию в нынешнем созыве. Высказывались предположения, что Ренци в случае ухода его фракции заменит в коалиции именно партия Берлускони.