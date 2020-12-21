Сарапул, Удмуртия, 21 декабря, 2020, 22:52 — ИА Регнум. В Сарапуле 21 декабря открылась первая модельная библиотека на базе Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Администрация города Сарапула В модельной библиотеке

На модернизацию учреждения было направлено 12 млн рублей в рамках национального проекта «Культура».

На эти средства был обновлен книжный фонд, закуплена современная мебель и мультимедийная аппаратура, помещения библиотеки адаптированы для читателей с ограниченными возможностями по зрению и для маломобильных посетителей.

Книжный фонд насчитывает более 6 тыс. изданий, многие из которых с дополненной реальностью, имеется 3D-принтер, очки виртуальной реальности, компьютеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2020 года в республике планировалось открыть три модельных библиотеки — в Глазове, Сарапуле и селе Сигаеве Сарапульского района. Этим учреждениям было выделено в совокупности 25 млн рублей из федерального бюджета.

Первую модельную библиотеку по нацпроекту в Удмуртии открыли в ноябре 2019 года в Ижевске. Была модернизирована библиотека имени Наговицына.

19 декабря текущего года на базе Центральной детской библиотеки открылось аналогичное учреждение в Глазове.