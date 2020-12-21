Йошкар-Ола, 21 декабря, 2020, 22:19 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев вошёл в новый состав Государственного Совета, который утвердил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Александр Евстифеев

Всего в Госсовет вошли 104 человека. Председателем органа является глава государства. Секретарем назначен помощник президента РФ Игорь Левитин.

Также в Госсовет вошли главы регионов Приволжского федерального округа: Самарской области — Дмитрий Азаров, Пензенской области — Иван Белозерцев, Удмуртии — Александр Бречалов, Кировской области — Игорь Васильев, Пермского края — Дмитрий Махонин, Татарии — Рустам Минниханов, Ульяновской области — Сергей Морозов, Нижегородской области — Глеб Никитин, Чувашии — Олег Николаев, Оренбургской области — Денис Паслер, Саратовской области — Валерий Радаев, Башкирии — Радий Хабиров.

Также утвержден состав 18 комиссий, которые будут работать по различным направлениям.

ИА REGNUM напоминает, cостав и посты в Госсовете 21 декабря утвердил своими указами и распоряжением Владимир Путин. Государственный совет обновился в связи с изменениями, внесенными ранее в Конституцию страны.