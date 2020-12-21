Санкт-Петербург, 21 декабря, 2020, 22:23 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга просят у правительства России разрешения на перепрофилирование еще 900 коек под лечение ковида и пневмоний в федеральных стационарах, находящихся в городе. Также Петербургу необходимы деньги на лекарства для амбулаторных больных и расширение поставок вакцины от коронавируса. Об этом 21 декабря заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Россия-24».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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В настоящее время лечением больных с коронавирусом заняты 16 местных и шесть федеральных больниц, свободно 982 койки (4% на 22 стационара).

«Мы рассчитываем на федеральную помощь. Нам необходимы 300 тысяч доз вакцины и еще 200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов», — сказал губернатор.

Сейчас для вакцинации от коронавируса в Петербурге открыты 20 пунктов. До 25 декабря откроется 70 пунктов вакцинации. До Нового года город планирует получить от Минздрава первую крупную партию вакцины — 100 тысяч доз.

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По словам Беглова, лечащие ковид стационары лекарствами обеспечены, созданы необходимые запасы, есть поставщики для их пополнения. «Но дополнительные поставки необходимы», — добавил градоначальник.

В связи с тем, что количество петербуржцев, лечащихся на дому, не уменьшается, необходимы новые средства на закупку для них бесплатных лекарств, объяснил Беглов.

Изначально на эти цели город получил федеральные средства — 203 млн рублей. До конца года из федерального бюджета ожидается еще 112,3 млн рублей.

«Мы направили дополнительно 430 миллионов рублей на лечение амбулаторных больных. Из них 321 миллион — на закупку лекарственных препаратов. Также направили 70 млн рублей на аренду машин, чтобы транспортировать амбулаторных больных на КТ — диагностику без использования скорой помощи», — сообщил губернатор.