Чернигов, Украина, 21 декабря, 2020, 22:14 — ИА Регнум. В Черниговской области на территории лесхоза была обнаружена незаконная вырубка леса. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе предприятия «Черниговский лесхоз».

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«Государственная лесная охрана госпредприятия «Черниговское лесное хозяйство» по горячим следам задержала злоумышленников, осуществлявших погрузку срубленных молодых деревьев», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, злоумышленники вырубили 877 сосен на общую сумму более 455 тыс. грн или более $16 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области Украины выявили незаконную вырубку. Причинённый ущерб оценили в 6,3 млн гривен или $227 тыс.