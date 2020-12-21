Нарьян-Мар, 21 декабря, 2020, 21:59 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» заявили о старте совместного проекта по освоению Лаявожского и Ванейвисского нефтегазовых месторождений в Ненецком автономном округе. Соответствующее соглашение главы компаний подписали сегодня, 21 декабря.

Gazprom.ru «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» подписали Основное соглашение об условиях освоения двух месторождений в Ненецком автономном округе

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Газпром», для реализации проекта в округе будет создано совместное предприятие, на подготовительном этапе оно, в частности, проведет проектно-изыскательские работы и сформирует проектную документацию по обустройству месторождений.

«Будут определены потенциальные подрядчики и поставщики оборудования, подготовлены предложения по контрактной стратегии и условиям финансирования проекта», — уточнили в компании.

По данным администрации округа, проект даст региону 1200 дополнительных рабочих мест. Заявленный объём инвестиций составляет 200 млрд рублей.

Справка:

Ванейвисское месторождение находится в 50 км северо-восточнее Нарьян-Мара, Лаявожское — в 75 км к востоку от столицы округа. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов Ванейвисского и Лаявожского месторождений составляют 27,4 млн тонн, природного газа — 225,3 млрд куб. м.