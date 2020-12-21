Женева, Швейцария, 21 декабря, 2020, 21:49 — ИА Регнум. Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса передаётся быстрее, чем его известная до этого разновидность. Об этом сообщила на пресс-конференции 21 декабря глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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По его словам, на десять жителей Соединённого Королевства, заразившихся новым штаммом вируса, приходится 15 человек, которым от них передалась инфекция.

«Это на четыре человека больше, чем фиксировалось ранее. То есть, рост от 1,1 до 1,5», — сказала эксперт ВОЗ.

Она добавила, что в настоящее время специалисты пытаются понять, в какой степени эти показатели связаны с самой разновидностью коронавируса.

Напомним, ранее Мария Ван Керкхове заявила, что у ВОЗ нет оснований говорить, что новый штамм коронавируса каким-либо образом влияет на эффективность вакцины от COVID-19.