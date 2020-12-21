Женева, Швейцария, 21 декабря, 2020, 21:05 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксирован 575 551 новый случай заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9267 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 21 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 75 704 857 инфицированных, число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 690 061.

Первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю составляют США, Бразилия, Россия, Великобритания, Турция, Германия, Индия, Италия, Франция и Колумбия.