Чебоксары, 21 декабря, 2020, 20:47 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 21 декабря, прошла церемония прощания с депутатом Госдумы, первым секретарём республиканского комитета КПРФ Валентином Шурчановым. Он похоронен на аллее почетных захоронений, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru На гражданской панихиде

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Гражданская панихида состоялась во дворце культуры имени Якова Ухсая в Чебоксарах. Попрощаться с главным коммунистом Чувашии пришли представители органов власти, депутаты всех уровней, однопартийцы, общественность.

Глава Чуваши Олег Николаев, который до руководства регионом работал в Госдуме, на панихиде отметил, что Валентин Шурчанов «снискал уважение всех», с кем общался, умел находить нужные решения «в сложнейших обстоятельствах для республики и страны и сплачивать людей».

«Наверное, он не для всех был удобным собеседником, очень твердо отстаивал свои убеждения. Но всегда находил необходимый конструктивный общий язык», — подчеркнул глава республики, заверив, что в республике «будут помнить, приумножать и развивать плоды его деятельности».

С теплыми словами и воспоминаниями о Валентине Шурчанове выступили также сенатор, экс-глава Чувашии Николай Федоров, члены президиума ЦК КПРФ Дмитрий Новиков и Казбек Тайсаев и другие.

Валентина Шурчанова похоронили в Чебоксарах на аллее почетных захоронений кладбища № 5 в Больших Карачурах.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на 74-м году жизни скончался первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов. В нижней палате парламента он представлял Чувашию, которая является его малой родиной, а также Марий Эл и Мордовию. Ранее в прессе сообщалось, что в начале декабря Валентин Шурчанов попал в больницу с COVID-19.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём соболезновании отметил, что «Валентин Сергеевич был профессиональным и ответственным человеком», являлся «одним из самых активных депутатов».

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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в своём соболезновании отметил, что «ушёл человек, который стал другом и соратником для каждого, кто причастен к работе комитета по бюджету» и «все, кто знал Валентина Сергеевича, уважали его за большую душевную щедрость и добропорядочность».

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