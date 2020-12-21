Тамбов, 21 декабря, 2020, 19:55 — ИА Регнум. Тамбовская область в пятый раз подряд стала обладателем статуса «Гарантированная прозрачность» и заняла третье место среди 85 регионов в национальном рейтинге прозрачности закупок 2020 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовщина получила сертификат за прозрачность проведения государственных закупок

Церемония подведения итогов исследования была проведена в режиме онлайн, а сегодня, 21 декабря, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на оперативном совещании вручил соответствующую награду председателю комитета государственного заказа области Петру Егорчеву.

Лидером национального рейтинга прозрачности закупок признана Москва, на втором месте — Югра. В десятку лидеров вошли также Саратовская область, Чувашия, Республика Саха (Якутия), Севастополь, Тюменская, Смоленская и Архангельская области.

В 2020 году для проведения аналитического исследования использовались 36 показателей, характеризующих интенсивность конкуренции на процедурах, количество допущенных заявок, долю состоявшихся и несостоявшихся процедур, уровень экономии бюджетных средств. Рейтинг формируется при поддержке Федеральной антимонопольной службы России, Минэкономразвития России, Счетной палаты РФ, профильных комитетов Государственной думы РФ.

Тамбовские власти отмечают, что в регионе на системном уровне проводится работа, направленная на повышение прозрачности в системе государственного заказа, создана централизованная система контрактных отношений, объединяющая областной и муниципальный уровень заказчиков, введен в эксплуатацию «Магазин малых закупок» и обеспечена его интеграция с порталом поставщиков города Москвы.

Удерживать пятый год лидирующие позиции Тамбовской области позволяет эффективное решение задач, поставленных главой региона.

«Организация госзакупок — важная работа власти, которая всегда находится под пристальным вниманием. То, что наша область в пятый раз занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге — очень показательно. Прозрачность и открытость — эти качества присущи всей нашей системе управления регионом», — подчеркнул Александр Никитин.

Национальный рейтинг прозрачности закупок составляет независимый негосударственный исследовательский центр, который специализируется в сфере непрерывного мониторинга российского рынка закупок на предмет прозрачности, соблюдения законодательства, выявления фактов сговора, минимизации коррупции при госрасходах.