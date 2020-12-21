Кологрив, Костромская область, 21 декабря, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Жители Кологривского района Костромской области выбрали нового главу, им стал директор школы искусств Сергей Данилов. Об этом со ссылкой на Избирательную комиссию Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Кологрив

Данилов выдвигался на выборы от «Единой России», его единственным соперником был слесарь железнодорожного состава Алексей Силонов, выдвинутый ЛДПР.

На избирательные участки пришли 23% (1147 человек) избирателей, зарегистрированных в районе. В результате 71% голосов получил Данилов, 29% — Силонов.

Известно, что к исполнению обязанностей главы Кологривского муниципального района Сергей Данилов приступит после новогодних праздников, до этого момента вопросы района будет решать заместитель бывшего главы Милютина, уволившегося после скандала с гнилым мостом, — Андрей Семёнов.

Напомним, изначально на место главы района претендовали трое кандидатов. Один из них, самовыдвиженец Альфис Ахмадышин, имеющий семь судимостей, не смог правильно собрать подписи избирателей и был отстранён от выборов.