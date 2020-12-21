Тюмень, 21 декабря, 2020, 19:18 — ИА Регнум. В Тюменской области приказом Генерального прокурора России назначен новый межрайонный природоохранный прокурор сроком на пять лет. Им стала советник юстиции Ирина Есипова, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пресс-служба прокуратуры Тюменской области Ирина Есипова

Ирина Есипова родилась в 1984 году в Тюмени. В 2006 году успешно окончила Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права. С января 2007 года работает в органах прокуратуры. В июле 2017 года была назначена заместителем прокурора Тюмени.

Прежний природоохранный прокурор Альберт Кульмухаметов назначен помощником прокурора области. В сфере его ответственности — надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.