Москва, 21 декабря, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Ужесточение контроля за оборотом оружия не нарушит права добропорядочных владельцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Охотничье ружьё

«Мы в целом за адекватный контроль в сфере оборота оружия: запрет на владение оружием гражданам, имеющим судимости, — это мера, которая вполне себя оправдает и поддерживается в обществе», — сказал Цветков.

При этом запрет на хранение списанного оружия без уведомления Росгвардии и обязанность владельцев сообщать о фактах утраты или хищения его, по мнению главы «Сильной России», упростит работу по его контролю.

«Я считаю, что данное предложение не нарушит права добропорядочных граждан-пользователей, но усилит контроль за оборотом оружия. Единая база данных, безусловно, тоже крайне важна», — заявил Цветков.