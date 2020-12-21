Пекин, 21 декабря, 2020, 18:30 — ИА Регнум. До 347,3 трлн юаней или свыше 53 трлн долларов в текущем году выросли совокупные активы финансовых учреждений Китая, что в годовом исчислении означает их увеличение более чем на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом 21 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на опубликованные данные Народного банка Китая (НБК).

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Сообщается, что за три квартала 2020 года активы всех банков Поднебесной превысили 315 трлн юаней. Рост затронул и сектор ценных бумаг: в нем активы выросли более чем на 12%, составив почти 22,5 трлн юаней. Вместе с тем НБК сообщает о пропорциональном росте не только активов, но и задолженности китайских финансовых учреждений, которая в настоящий момент составляет 316 трлн юаней. Рост долгов сбалансирован с увеличением активов и превышает его очень незначительно.