Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Фондовый рынок США отреагировал снижением на обнаружение нового коронавируса в Великобритании и закрытие границ с королевством со стороны десятков стран мира.

Цитата из х∕ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция Паника на бирже

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На открытии Уолл-стрит 21 декабря индекс Dow Jones снизился на 20,05 пункта (0,07%), до 30 159,00 пункта, индекс S&P 500 снизился на 25,13 пункта (0,68%), до 3684,28 пункта, индекс Nasdaq снизился на 159,49 пункта (1,25%), до 12 596,14 пункта.

Индексы американского рынка, которые находились вблизи рекордных уровней в конце прошлой недели, пока просели не сильно. Однако событий, которые могли бы вернуть оптимизм инвесторам, пока не видно.

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