Берлин, 21 декабря, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Рабочая группа по вызволению из тюрьмы журналиста Джулиана Ассанжа создана в бундестаге, пишет 21 декабря Rheinische Post.

thierry ehrmann Джулиан Ассанж

Говоря об угрозе экстрадиции в США основателя WikiLeaks, германские депутаты заявили, что хотят заявить о необходимости «свободы слова и свободы прессы». В эту группу отказались входить представители правой фракции «Альтернатива для Германии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января 2021 г. британский суд примет решение о том, будет ли Ассанж экстрадирован в США. 18 декабря 2020 г. депутат парламента Франции Жан Лассаль предложил МИД страны предоставить Ассанжу политическое убежище.