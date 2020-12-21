Ярославль, 21 декабря, 2020, 18:10 — ИА Регнум. В Ярославле участники ассоциации специализированных похоронных организаций «Вера» готовят обращение к губернатору Дмитрию Миронову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на участников ассоциации.

Кладбище

Главу региона просят создать Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела. Появление такой структуры при органах исполнительной власти региона регламентируется федеральным законом «О похоронном деле». Набсовет должен урегулировать спорные вопросы во взаимоотношениях частных и муниципальных компаний на рынке похоронных услуг области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле с лета 2020 года продолжается противостояние 32 частных компаний и двух муниципальных структур — МКУ «Служба городских кладбищ Ярославля» и МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Частные компании обвиняют муниципалов в «похоронном монополизме», когда вместе с получением разрешения на захоронение и выделением участка под него в МКУ предлагают родственникам умершего получить услуги МУПа по копке могил. При этом обе муниципальных структуры расположены в одном здании.

Летом 2020 года представители похоронных компаний опубликовали открытое письмо к мэру Ярославля Владимиру Волкову, в котором подробно разбирался данный конфликт. Градоначальник провел встречу заинтересованных сторон, по итогам которой была сформирована рабочая группа при департаменте городского хозяйства мэрии. Однако в конце ноября 2020 года ДГХ разослал в частные компании письмо, в котором сообщал о том, что «предложенные планы мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке ритуальных услуг Ярославля не соответствуют требованиям федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ. Частные похоронные агентства не уполномочены на оказание ритуальных услуг по погребению». Данный формат частные похоронные компании сочли прямой поддержкой муниципального похоронного предприятия.

18 декабря в Ярославском управлении ФАС должно было рассматриваться дело о недобросовестной конкуренции со стороны муниципалов, свидетелем по которому выступает один из жителей Ярославля, который утверждает, что долгое время не мог получить участок под захоронение от МКУ «Служба городских кладбищ», так как не собирался использовать услуги по копке могилы, представляемые МУП «Служба по вопросам похоронного дела». Рассмотрение дела в УФАС перенесено на середину января.