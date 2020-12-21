Лондон, 21 декабря, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Десятки стран Европы и мира запретили въезд из Великобритании после появления информации о новом штамме коронавируса SARS-CoV-2 в королевстве, 21 декабря сообщает агентство Reuters.

Iker Merodio Британский флаг

Границы с Великобританией уже полностью или частично закрыли Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Бельгия, Польша, Испания, Швейцария, Канада, Сальвадор, Индия, Россия, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман.

Возможность введения новых ограничений рассматривают Австралия, Южная Корея, Китай, США, Мексика и многие другие страны. Некоторые страны, в том числе Франция, приостановили даже грузоперевозки.

Британский фунт подешевел на 2,5% по отношению к доллару США и может показать самое большое однодневное падение с марта. Доходность двухлетних государственных облигаций Великобритании достигла рекордно низкого уровня.

Большинство британских медиа возлагают ответственность за кризис, который разразился как раз перед окончательным «разводом» Великобритании и ЕС, на правительство страны.

Британская газета Daily Mirror и вовсе озаглавила свою первую полосу выражением «Больной человек Европы» с фотографией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

При этом Джонсон и его правительство вынуждены были отменить планировавшееся на Рождество и Новый год частичное снятие «коронавирусных» ограничений, которое они собирались произвести несмотря на рост заболеваемости и протест оппозиции.

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