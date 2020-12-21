Мурманск, 21 декабря, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Мурманской области с начала пандемии провели более 630 тысяч исследований с начала пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

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Регион один из лидеров в стране по охвату тестированием на COVID-19 на 100 тысяч населения в сутки. 75% тестов выполняют три лаборатории, подведомственные мини.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области выявили 279 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 33 389 человек.