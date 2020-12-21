Симферополь, 21 декабря, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Готовность трассы «Таврида» к эксплуатации подтверждена Крымским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Об этом сообщила 21 декабря пресс-служба ведомства.

Rosavtodor.gov.ru Автомобильная трасса «Таврида»

7 декабря управление Ростехнадзора провело проверку объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (граница Бахчисарайского района)».

«Проверка проводилась в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства на основании извещения застройщика об окончании строительства объекта капитального строительства», — уточнили в ведомстве.

По итогам проверки управление Ростехнадзора выдало ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В частности, специалисты подтвердили соответствие трассы требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Трасса «Таврида» протяжённостью 250,75 км соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь, ее строительство началось в 2017 году. Официальное открытие трассы состоялось 27 августа 2020 года. Полный ввод в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.