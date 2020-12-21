Тюмень, 21 декабря, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В Тюменской области с 1 января 2021 года тарифы на коммунальные услуги останутся на уровне декабря 2020 года. Об этом сообщил директор регионального департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Повышение состоится с 1 июля 2021 года в среднем на 3,4%, отметил чиновник.

Для сравнения, в 2020 году рост совокупного коммунального платежа составил 4%.