Москва, 21 декабря, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Узбекистан запросил порядка одного миллиона доз антикоронавирусной вакцины «Спутник V», которыми в первую очередь должны прививаться трудовые мигранты, собирающиеся ехать на работу в Россию, сообщил 21 декабря на пресс-конференции посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Подписано соглашение о поставках 1 миллиона доз препарата для вакцинирования выезжающих на заработки в Россию трудовых мигрантов», — сказал Тюрденев.

По его словам, в 2021 году также планируется «заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров лично привез в столицу Узбекистана 100 доз российской вакцины «Спутник V» для испытаний, регистрации и последующего запуска ее промышленного выпуска в Узбекистане.