Новосибирск, 21 декабря, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В Новосибирске за декабрь похищено 56 крышек люков, с начала года — 270 люков на общую сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Антон Привальский ИА Красная Весна Люк

«Новосибирский филиал СГК организовал срочную закупку новых люков для тепловых камер на трубопроводах. Причиной стали массовые кражи крышек люков. Например, на днях в течение суток украдено 20 крышек. Представители компании обратились в МВД с очередным заявлением о кражах», — уточнили в компании.

В СГК отметили, что аварийный запас люков практически исчерпан, так как в компании не рассчитывали на такие масштабы хищений.

«Пришлось использовать люки, которые готовились для замены на улицах Советской, Кирова. В итоге сдвинули сроки плановой замены люков и оперативно организуем дополнительные закупки», — рассказал советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петр Бажин.

С начала 2020 года в Новосибирске возбуждено 58 уголовных дел, но пока ни одного причастного лица к хищениям не установлено.