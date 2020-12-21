Минск, 21 декабря, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Переговоры о поставках российского газа в Белоруссию пройдут на текущей неделе, сообщил 21 декабря журналистам белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Каранкевич «Очередной раунд переговоров запланирован на этой неделе, после этих переговоров уже можно будет говорить о конкретных результатах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минск по итогам переговоров в конце ноября согласился на цену в $127 за 1 тысячу кубических метров российского природного газа.