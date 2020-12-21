Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) Курильских островов в 2020 году была усилена подразделениями, вооруженными зенитно-ракетными комплексами С-300В4, сообщил 21 декабря командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко в кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Зенитно-ракетная система С-300ПМ

По его словам, это усилило прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей.

«Дальнейшее развитие получила система ПВО ВВО, в этом году на боевое дежурство по ПВО заступили зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4 на островах Курильской гряды, в материковой части — на системах С-400, а на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, что обеспечило надежное прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей», — цитирует слова Жидко агентство «Интерфакс-АВН».

Справка ИА REGNUM: С-300В4 — зенитно-ракетный комплекс, пусковые установки, радары и командные посты которого размещены на гусеничных тягачах.