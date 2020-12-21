Киев, 21 декабря, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Следователи национального антикоррупционного бюро Украины вручили уведомление о подозрении заместителю руководителя офиса президента страны Олегу Татарову.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Вручение подозрения произошло при визите Татарова в ведомство, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я получил сообщение о подозрении, расписался, дальше будут проводиться следственные действия», — заявил журналистам Татаров.

Чиновник также отметил, что временно передал свои обязанности другому работнику офиса президента во избежание политических манипуляций, однако не уточнил, кому именно.

Напомним, что Татарова подозревают в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн, принадлежащих структурам нацгвардии Украины.

Олег Татаров был назначен заместителем руководителя офиса президента в августе этого года. Назначение вызвало широкий резонанс, поскольку во времена госпереворота-2014 он был высокопоставленным сотрудником МВД и выступал против протестующих на Майдане.

Сам Зеленский ситуацию с расследованием в отношении чиновника пока не прокомментировал.