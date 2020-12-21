Папа Франциск пообещал не увольнять никого в Ватикане из-за пандемии
Ватикан, 21 декабря, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Папа римский Франциск пообещал, что Ватикан никого не будет увольнять из-за экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса, 21 декабря сообщает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Франциск I
«Вы здесь самое главное. Никто не должен остаться в стороне, никто не потеряет работу… Никто не должен страдать от уродливых экономических последствий этой пандемии», — заявил понтифик на собрании для сотрудников Ватикана.
Сотрудники, не являющиеся послушниками, монахами или священниками, работают во всех административных департаментах Ватикана, а также в качестве садовников, пожарных, охранников, обслуживающего персонала музеев.
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