Москва, 22 декабря, 2020, 02:06 — ИА Регнум. Российский успех в создании вакцины от ковида, о котором уже с высокой долей уверенности можно говорить, вызывает закономерную реакцию. О том, как разворачивается информационная атака на российскую вакцину и какие грязные приёмы в ней используются, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

James Gathany Работа над вакциной

Остаётся под вопросом происхождение вируса, вызвавшего ковид-эпидемию: был ли он естественным или же искусственным? Но несомненно одно: в «гонку за вакциной» включились все государства, у которых были к этому научно-производственные возможности. Еще бы, ведь победа или хотя бы одно из первых мест в этой гонке сулит весомые плюсы как в международном престиже, так и чисто финансового свойства. Поэтому неудивительно, что российская вакцина, по срокам создания серьёзно обошедшая конкурентов, вызвала сначала оторопь, а потом яростное пожелание провала.

Отставшие конкуренты могут недополучить миллиарды прибыли, поэтому в ход идут такие наглые и топорные попытки дискредитации, как та, якобы имевшая источник в «запрете российской вакцины в Турции», разоблачение которой раскрыло многое в мотивации и структуре западных «фейкометов». Читайте статью Александра Халдея «Почему начались информационные атаки на русский «Спутник»?».