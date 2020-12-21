Киев, 21 декабря, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В настоящий момент нет никаких признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от нового варианта SARS-CoV-2, обнаруженного в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Соответствующее разъяснение выпустил вечером 21 декабря центр общественного здоровья минздрава Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что появление нового варианта SARS-CoV-2 «ожидаемо и не является поводом для беспокойства».

Украинский минздрав разъясняет, что диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире «и она будет проходить из-за постоянной передачи вирусов». Ведомство подтверждает, что новый вариант SARS-CoV-2 действительно способен быстрее передаваться между людьми, чем другие варианты коронавируса с прогнозируемым ускорением передачи до 70%.

В завершение в украинском минздраве отметили, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о появлении нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Из-за этого в Британии оперативно вводят полный локдаун. Ряд стран ЕС и мира уже приняли — или же рассматривают прямо сейчас — решение о прекращении авиасообщения с Британией.