Будапешт, 21 декабря, 2020, 16:23 — ИА Регнум. 20 декабря шесть венгерских оппозиционных партий проевропейского толка объявили об объединении к выборам 2022 года, чтобы совместными усилиями победить правящую партию «Фидес» Виктора Орбана. Об этом информирует Onet.pl.

Сергей Орлов ИА Красная Весна Здание парламента. Будапешт. Венгрия

По словам руководителей ряда оппозиционных партий, в числе которых оказалась и левая «Демократическая коалиция», и правая «Йоббик», и либеральное движение «Моментум», они будут баллотироваться в коалиции, с одним кандидатом на пост премьер-министра. Кроме того, они будут координировать совместную деятельность в каждом из 106 избирательных округов страны.

Венгерский депутат Европарламента Клара Добрев, член «Демократической коалиции» и вице-председатель Европейского парламента, назвала это «историческим моментом в политике».

Недавние опросы показывают, что объединенная оппозиция может победить влиятельную партию венгерского премьер-министра Орбана. Так, результат опроса, опубликованный в этом месяце в венгерском издании Medián, показал, что популярность правящей партии «Фидес» в настоящее время упала до 32%, хотя в июне она имела 40% поддержки.