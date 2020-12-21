Набережные Челны, Татарстан, 21 декабря, 2020, 19:22 — ИА Регнум. В течение 2020 года жительница города Набережные Челны родила троих малышей, сообщают «Челнинские известия». В январе текущего года женщина родила двойню, а в воскресенье, 20 декабря, у нее появился сын.

Andrés Nieto Porras Новорожденный

По словам главного врача Камского детского медицинского центра Алексея Экстрина, подобные случаи, когда перерыв между первыми и вторыми родами столь маленький, не редкие. В данном случае интересен факт, что женщина смогла стать многодетной матерью в рамках одного календарного года.

Новорожденный малыш и его мама чувствуют себя хорошо., как и родившиеся в начале года близнецы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Демография» за 11 месяцев текущего года с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения на свет появились 425 малышей.

Читайте также: Саратовский минздрав подсчитал новорожденных после ЭКО