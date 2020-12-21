Иркутск, 21 декабря, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Власти Иркутской области известили об увеличении финансирования строительства, реконструкции и капремонта соцобъектов в 2021 году. На эти цели предусмотрено около 13,8 млрд рублей, что на 1,138 млрд рублей больше, чем на начало 2020 года. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области В 2021 году на строительство, реконструкцию и капремонт соцобъектов Приангарья предусмотрено около 13,8 млрд рублей — губернатор Игорь Кобзев

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По словам губернатора региона Игоря Кобзева, средства будут выделены из бюджетов всех уровней. Всего в 2020 году на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов в регионе было предусмотрено более 15 млрд рублей.

«В текущем году не только не секвестировали бюджет и не остановили ни одну выплату, ни одну стройку, но и добавили новые выплаты и новые стройки. Мы строим ФАПы и больницы, открываем детские сады и школы. В 2020 году в Иркутской области было построено девять школ, 13 детсадов и 27 ФАПов. Работы ведутся в том числе на территории бывшего ИВВАИУ, где через год откроется Суворовское училище», — пояснил глава Приангарья.

Игорь Кобзев отметил, что, несмотря на все сложности, удалось выполнить социальные обязательства перед населением в этом году. Не было допущено срывов ни по одному объекту. Особо губернатор отметил работу сферы здравоохранения в условиях пандемии. Ей, по словам Игоря Кобзева, уделялось практически половина всего рабочего времени.

«Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все слабые стороны, все угрозы и потенциальные риски. При поддержке федеральных властей, при финансовом участии корпораций, работающих на территории области, мы смогли преодолеть дефицит больничных коек и оборудования, средств индивидуальной защиты и лекарств, смогли поддержать врачей и получить более 10 млрд рублей на модернизацию первичного звена, которая начнется уже в следующем году», — сказал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 21 декабря общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 38 116 человек (+823 за выходные дни). Госпитализированы 3555 пациентов (+137 за выходные дни).