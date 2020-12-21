Джуба, 21 декабря, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Межправительственный орган по развитию Восточной Африки (ИГАД) официально отменил санкции на поездки, введенные в отношении первого вице-президента Южного Судана Риека Мачара. Об этом сообщает The Nation.

Voanews.com Риек Мачар

О решении было объявлено после нескольких устных подтверждений снятия санкций посланниками ИГАД.

Снятие санкций означает, что домашний арест Мачара больше не действителен.

«[Главы государств и правительств Ассамблеи] подчеркнули, что в настоящее время ИГАД не вводит никаких ограничений на поездки первого вице-президента Республики Южный Судан Риека Мачара», — заявили представители органа по итогам 38-го чрезвычайного саммита глав государств и правительств в Джибути в воскресенье, 20 декабря.

Совещание было созвано для обсуждения вопросов региональной безопасности, а также мер реагирования на пандемию коронавируса. В состав блока входят Кения, Южный Судан, Судан, Эфиопия, Уганда, Сомали и Джибути.

Мачару, который бежал из Южного Судана в июне 2016 года после того, как более ранняя версия мирного соглашения была нарушена, было запрещено выезжать в государства — члены ИГАД. Он должен был иметь специальное разрешение от блока на поездки для переговоров в Судан и Эфиопию.

Мачар находился под домашним арестом в ЮАР, а затем в столице Судана Хартуме.