Кострома, 21 декабря, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов хочет прославить Кострому в качестве столицы национальных спиртных напитков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Бухтиярова Березы

Для этого он предлагает наладить производство напитков, сделанных из берёзового сока. Политик предложил общественности изобретённые им рецепты аналога вина под названием «Кострома» и напитка «Костромич» — аналога коньяка и виски. По его словам, напитки имеют «травянистый, водянистый вкус с тонами дегтя, прогорклого масла и нетипичным карамельным тоном».

«В России есть все, ну, или почти все, что нужно для жизни, а вот спиртных напитков, которые можно считать чисто русскими — нет, все спиртные напитки на Руси называли заморскими. Я исправил эту несправедливость. Лабораторные исследования показали, что оба напитка соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям. Город Кострома стал родиной двух чисто русских спиртных напитков: «Кострома» и «Костромич». И именно поэтому Кострома станет известнее города Коньяк во Франции», — написал депутат на личной странице в Facebook .

Изобретатель хочет получить сертификат и лицензировать производство напитков. Получится ли это — сказать сложно. Производство алкогольной продукции в России находится под строгим контролем государства.