Калуга, 21 декабря, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждено два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Малоярославецкого района 1944 года рождения, житель Кировского района 1962 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 147 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.