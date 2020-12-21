Калуга, 21 декабря, 2020, 15:06 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 170 человек за последние сутки, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 20 декабря, в регионе было зарегистрировано 166 подтверждённых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 19 тыс. 346 человек, 1135 человек находятся на лечении, 18 тыс. 64 человека выздоровели, 147 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (204), в Обнинске (133), в Кировском районе (93) и в Козельском районе (91).