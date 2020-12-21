Москва, 21 декабря, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Граждане России видят, что инфляция, о которой отчитывается Центральный банк, намного ниже тех цен, которые они видят в магазинах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в 2021 году уровень инфляции составит около 4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Интересно читать отчеты по уровню инфляции в 4% и одновременно у того же ЦБ РФ публикуются результаты опроса граждан, где наблюдаемая и ожидаемая инфляция уже превысила 10%», — сказал Ордов.

Как полагает экономист, это разговор на кардинально разных языках — макроэкономическом и социальном.

«В первом случае мы столкнулись с угнетением рентабельности внутренних производителей, так как цены на конечную продукцию машиностроения и иных важных для российской экономики отраслей порой стагнируют, не создавая стимулов для инвестиций и развития. А во втором случае с перманентным сокращением уровня жизни, так как индексации различных выплат привязаны к официальной инфляции, которая, по мнению ряда граждан, заметно ниже того, что они видят своими глазами в магазинах и ощущают в стремительно худеющих кошельках», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ заявил, что с учётом проводимой политики инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 3,5−4%.