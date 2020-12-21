Сеул, 21 декабря, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Представители южнокорейской судостроительной компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получили заказ на строительство трёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

По их словам, проект оценивается в 604,3 млрд вон (~$545,4 млн). Известно, что все суда будут построены на верфи Hyundai Samho Heavy Industries.

Отмечается, что ранее компания получила заказы на строительство семи судов, включая контейнеровозы и газовозы, на общую сумму 582 млрд вон (~$524 млн).

В текущем году Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получила заказы на строительство 110 судов на общую сумму $8,9 млрд, что составляет 81% от запланированной прибыли.