Москва, 21 декабря, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев Союзного государства России и Белоруссии более эффективно формировать свою повестку.

Цитата из х∕ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США Полицейский произвол

«Мы с вами неотъемлемая часть Европы, европейской культуры, демократии. Нас очень многое связывает, и нам не безразлично, что происходит в европейских странах. Стоит взять и проанализировать, как соблюдаются права человека в странах Европы, как на территории европейских государств относятся к митингующим, как проходят выборы», — предложил Володин.

По его мнению, комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики было бы правильно изучить происходящее и сделать доклад о защите прав человека в европейских странах.