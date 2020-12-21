Минск, 21 декабря, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Вакцинация жителей Белоруссии от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» стартует в январе 2021 года. Об этом 21 декабря заявил журналистам белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Первая партия вакцины поступит в январе. Мы начнем прививочную кампанию в январе», — сказал он.

Также Пиневич отметил, что возглавляемым им ведомством было принято решение о регистрации российской вакцины «Спутник V» после того, как было поведено всестороннее изучение досье данного препарата, поданного производителем из РФ.

Кроме того, глава белорусского минздрава уточнил, что в первую очередь вакцинация будет проведена среди медицинских работников, учителей, работников торговли и других сфер, вынужденных в силу профессии контактировать с большим количеством людей и добавил, что все данные люди получат вакцину бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о сертификации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», признав ее безопасной и эффективной, принял минздрав Белоруссии.