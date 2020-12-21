Москва, 21 декабря, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» способна защитить человека от заболевания COVID-19, это подтверждают случаи в ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина. Об этом сам глава Российского государства заявил 21 декабря на встрече по случаю подписания меморандума между Центром имени Гамалеи и компанией AstraZeneca о сотрудничестве в области разработки вакцин.

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

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Путин напомнил, что в его ближайшем окружении есть люди, которые прошли вакцинацию от COVID-19, они чувствуют себя уверенно. При этом он попросил директора Центра имени Николая Гамалеи Александра Гинцбурга объяснить, почему члены одной семьи после прививки по-разному реагируют на встречу с вирусом.

По словам президента, неподготовленному человеку трудно понять птичий язык специалистов, но известно одно — члены одной семьи, пройдя вакцинацию и столкнувшись с вирусом, реагируют по-разному. Один заболевает в легкой форме, а второй — нет.

Гинцбург пояснил, что у некоторых людей уровень интерферона — белка, который хараткеризует врождённый иммунитет — весьма высок. Такой человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Как правило, это люди правильного образа жизни, которые хорошо питаются и спят, не сталкиваются со стрессами.

Путин отметил, что вокруг него есть несколько случаев, когда провакцинированные либо заболевали на день-два, либо не болели вовсе. «Это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека», — сказал он и поздравил разработчиков вакцины с «замечательным результатом».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в августе Путин рассказал, что одна из его дочерей участвовала в эксперименте по испытанию отечественной вакцины против коронавируса.

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