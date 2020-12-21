Красноярск, 21 декабря, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев 21 декабря прокомментировал информацию о лишении Красноярска права претендовать на проведение чемпионата мира по сноуборду и фристайлу 2025 года.

Российский сноубордист

«Только недавно стали известны решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и позиция, которую озвучил FIS. Но окончательное решение о проведении соревнований принимает Совет FIS», — подчеркнул Ростовцев, добавив, что официального заседания по этому вопросу ещё не было.

«Ждём итоговых решений, которые будем исполнять», — заявил министр.

В целом, оценивая решение Спортивного арбитражного суда по делу «Всемирное антидопинговое агентство (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА)», Павел Ростовцев подчеркнул, что это «удар по российскому спорту», однако «нужно всё выполнять»:

"Санкции, которые наложены, не будут способствовать нашему пребыванию на международной арене, но тем не менее нужно всё выполнять».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что CAS принял решение о запрете российским спортсменам сроком на два года выступать под флагом своей страны.

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