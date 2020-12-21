Москва, 21 декабря, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Выявленная в Великобритании мутация коронавируса является ожидаемой и является нейтральным региональным маркером. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Как уже неоднократно отмечалось, мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что отслеживаемые мутации имеют нечастое влияние на приспособленность вирусов и почти никогда не оказывают влияния на клинический исход. Однако там также подчеркнули, что эффекты, оказываемые данными мутациями, ещё предстоит отследить и изучить.

Роспотребнадзор подчеркнул, что ситуация остаётся на контроле и все материалы анализов на коронавирус поступят в референс-центр.