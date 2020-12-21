Москва, 21 декабря, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал запретить рейсы в Великобританию.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

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«Немедленно нужно закрыть все рейсы в Лондон! А всех, кто лоббирует сохранение авиасообщения, — арестовать», — предложил Жириновский в ТГ-канале.

Весь мир отгородился от Великобритании сейчас потому, что там обнаружен новый штамм коронавируса, а наши чуть ли не в очередях на рейсы стоят, возмущен парламентарий.

Он также напомнил, что ЛДПР не поддержала назначение нового министра транспорта главы «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд стран Европы принял решение закрыть авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.