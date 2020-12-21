Москва, 21 декабря, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Российские АЭС 19−20 декабря досрочно выполнили годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии. Задание составляло 207,614 млрд киловатт-часов. В 2019 году по состоянию на это же время было выработано 202,124 млрд киловатт-часов. Напомним, атомные станции России являются филиалами концерна «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион Росатома.

Дьяков Владимир Леонидович АЭС

Как отметили в концерне, несмотря на снижение спроса на электроэнергию из-за сокращения промышленного производства, связанного с пандемией COVID-19, по данным на 21 декабря АЭС России выработали 208,6 млрд киловатт-часов электроэнергии. При этом диспетчерские ограничения в течение 2020 года были выше, чем в 2019 году: 2,42 млрд киловатт-часов против 0,33 млрд киловатт-часов.

Повышению выработки способствовали оптимизация продолжительности ремонтов (на 130,5 суток), переход с 12-месячного на 18-месячный топливный цикл шестого энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС (благодаря тому, что новое топливо может работать дольше, это позволило реже останавливать реактор для перегрузки топлива).

В число государственных заданий Росэнергоатома входили и другие цели, все они успешно достигнуты. Так, в мае этого года была введена в промышленную эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке, которая с начала года выработала около 122,75 млн киловатт-часов электроэнергии для Певека. В соответствии с графиком идут пусковые операции на энергоблоке № 6 Ленинградской АЭС с инновационным реактором поколения «3+» — ВВЭР-1200. 22 октября энергоблок подключен к сети и в режиме опытно-промышленной эксплуатации поэтапно осваивает мощность. До конца года планируется выйти на уровень 90% мощности, а в марте 2021 года ввести блок в эксплуатацию. С момента включения в сеть новый энергоблок выработал более 638 млн киловатт-часов электроэнергии.

Отметим, что по итогам прошлого года АЭС России поставили очередной рекорд по объёму выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку 204,3 млрд кВтч в 2018 году до 208,7 млрд кВтч в 2019 году.

Сегодня каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.