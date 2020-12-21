Президент России Владимир Путин 21 декабря посетит национальный центр управления обороной, где примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сегодня президент отправится в Национальный центр управления обороной на Фрунзенскую в Минобороны и примет участие в расширенном заседании коллегии», — сказал пресс-секретарь. Также Песков отметил, что данное мероприятие традиционно проходит в конце года и на нем выступят и президент России, и глава Минобороны Сергей Шойгу. Все новости с заседания коллегии читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:41 21.12.2020 Министерство обороны, армия и флот Российской Федерации работают профессионально и эффективно, несмотря на беспрецедентную обстановку в период коронавируса. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Об этом: Путин оценил работу армии и флота на фоне пандемии коронавируса

13:48 21.12.2020 Открывая заседание коллегии, президент России Владимир Путин отметил, что сегодня предстоит подвести итоги работы минобороны за год. «Уходящий год для всех выдался тяжелым. Мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции, время требует от лидеров государств предельной ответственности», — заявил Путин.

13:49 21.12.2020 Доля современных образцов вооружений и техники в войсках России составляет уже более 70%. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Об этом: Путин сравнил оснащённость современной армии России и советской

13:52 21.12.2020 В начале 2000-х годов России не хватало денег даже на поддержание армии в адекватном состоянии. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Об этом: Путин вспомнил разговор с главой Минобороны Сергеевым о развале армии

13:59 21.12.2020 России необходимо сосредоточиться на перевооружении и модернизации армии. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Об этом: Путин рассказал о «космической» скорости изменений в мировых вооружениях

14:05 21.12.2020 Вооружённые силы России должны быть готовы в кратчайшие сроки отреагировать на размещение западными странами ракет средней и меньшей дальности возле границ Российской Федерации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 21 декабря, на коллегии Министерства обороны России, посвящённой итогам работы ведомства в 2020 году. Подробности в материале: Путин: Россия должна оперативно отвечать на размещение ракет у своих границ

14:06 21.12.2020 Закредитованность оборонно-промышленного комплекса — это вечная тема российской экономики. При том, что значительную часть выручки отрасли дают гособоронзаказ и поставки по экспортным контрактам, долги продолжают расти и перспективы их закрытия представляются туманными, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. «Конечно, значение ОПК как с позиции обеспечения обороноспособности страны, так и с точки зрения колоссальной социальной нагрузки не поддается чисто рыночной оценке. В принципе, более половины предприятий отрасли вполне справляются с текущей долговой нагрузкой, на данный момент отрасль вполне эффективна». Читайте подробнее: Огромный долг ОПК не является безнадёжным — эксперт

14:06 21.12.2020 Россия не раз предлагала США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в феврале 2021 года, однако не получила ответа. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на итоговой коллегии Минобороны России. «Ответа нет», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин: США не отвечают на предложение продлить ДСНВ

14:09 21.12.2020 Вооружённые силы России внесли незаменимый вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Читайте также: Народ и армия едины, и это не пустые слова — Путин

14:10 21.12.2020 Высоки риски обострения конфликта в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах мира. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенной заседании коллегии Минобороны РФ. Об этом: Путин: ситуация в Закавказье и на Ближнем Востоке остается напряженной

14:14 21.12.2020 Подходы России в военной сфере носят исключительно оборонительный характер, заявил 21 декабря президент страны Владимир Путин. Читайте также: Путин: подходы России в военной сфере носят сугубо оборонительный характер

14:15 21.12.2020 Россия должна быть готова к потенциальным военным угрозам со стороны западных стран. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Подробности в материале: Путин: надо готовиться к реагированию на размещение сил вблизи границ РФ

14:17 21.12.2020 Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. live.russia.tv

14:20 21.12.2020 Доля современного оружия в силах ядерного сдерживания России должна уже в 2021 году быть доведена до 88%. Такое поручение сегодня, 21 декабря, на Министерства обороны России, посвящённой итогам работы ведомства в 2020 году, дал президент РФ Владимир Путин. Об этом: Доля современного оружия в российской армии возрастёт до 88% — Путин

14:22 21.12.2020 В России предпринимаются масштабные меры по обеспечению военнослужащих жильём. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. Читайте также: Путин рассказал о планах по обеспечению жильём военнослужащих

14:50 21.12.2020 На заседании коллегии Минобороны РФ live.russia.tv.

15:01 21.12.2020 Российский государственный оборонный заказ в 2020 году выполнен почти на 100%, заявил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу. Читайте также: Шойгу отчитался о выполнении гособоронзаказа в 2020 году

15:34 21.12.2020 Уходящий год выдался для всех тяжёлым и сложным, заявил российский президет Владимир Путин 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Он напомнил, что мир столкнулся с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Само время сейчас требует от руководителей государств и от всего мирового сообщества предельной ответственности и объединения усилий. Об этом: Тяжёлый и сложный: Путин оценил уходящий 2020 год

15:49 21.12.2020 Соединённые Штаты начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Прибалтики, заявил 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу. Подробности в материале: Шойгу заявил о переброске военных США в Польшу и Прибалтику

15:50 21.12.2020 Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны kremlin.ru

15:57 21.12.2020 На сегодняшний день военно-политическая обстановка в мире остаётся сложной. Об этом сегодня, 21 декабря, на коллегии Министерства обороны России, посвящённой итогам работы ведомства в 2020 году, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства указал на высокие риски обострения ситуации в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира. Об этом: Деградация системы контроля над вооружениями продолжается — Путин

16:25 21.12.2020 Изменения в научно-технической сфере, имеющие отношение к развитию вооружений, должны внимательно отслеживаться, а достигнутые успехи — это не повод «почивать на лаврах», заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. При этом Владимир Путин подчеркнул, что при всем спектре решаемых военным ведомством многочисленных задач, первоочередной остаётся обеспечение обороноспособности страны. Читайте также: Нельзя почивать на лаврах и отставать — Путин о сфере развития вооружений

17:21 21.12.2020 Система противовоздушной обороны (ПВО) Курильских островов в 2020 году была усилена подразделениями, вооруженными зенитно-ракетными комплексами С-300В4, сообщил 21 декабря командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко в кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Читайте также: Система ПВО на Курилах усилена комплексами С-300 — Минобороны России

17:24 21.12.2020 ЗРК С-300 «Фаворит». Фото: mil.ru

19:11 21.12.2020 Заявление президента России Владимира Путина о том, что российская ядерная триада находится на таком уровне, который позволяет обеспечивать безопасность страны, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети обсудили оценку Путиным потенциала ядерной триады РФ