Киев, 21 декабря, 2020, 13:10 — ИА Регнум. ЕС разрабатывает механизм предоставления Украине вакцин от коронавируса, но с этим процессом всё не так просто, заявил на брифинге 21 декабря представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.

Topi Pigula Вакцина Pfizer

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Дипломат отметил, что для Киева есть «паршивые» новости.

«Например, относительно требования хранения и транспортировки этой вакцины… Речь о том, что Украина должна, как и любая другая страна, обеспечить хранилища для хранения соответствующих вакцин», — заявил Точицкий.

Он не сказал об этом прямо, но из его слов понятно, что у Украины с этим есть проблемы. Второй элемент, который в Киеве должны учесть, заявил дипломат, это то, что вакцина будет предоставляться ЕС через государство-члена, то есть своего рода посредника.

«Мы предполагаем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша», — отметил посол.

Он отметил, что, если не учитывать эти нюансы, Украина находится в приоритете как минимум выделения вакцины в первую очередь для врачей и населения более преклонного возраста.

«Это хорошая новость. Механизм разрабатывается, и я думаю, он будет готов где-то до середины января», — заявил Точицкий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский в интервью для The New York Times заявил, что Украина не входит в список стран, которые первыми получают «западную» вакцину.

«Поэтому здесь мы должны быть, скажем так, акробатами в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритет стран, должны быть очень гибкими, дипломатическими», — отметил он.

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что невозможно объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России.

«Любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно», — подчеркнул он.