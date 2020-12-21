Калуга, 21 декабря, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Открытие новогодней ёлки состоялось 20 декабря в сквере Матери. Эта локация давно стала главной площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий с участием жителей калужского микрорайона Правобережье. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги В Калуге фестиваль новогодних ёлок добрался до окраин

«В этом году у нас необыкновенный праздник: Калуга стала новогодней столицей России. Самое главное то, что все гулянья проходят не только в центре города, но и за его пределами. Мы открыли ёлку на Правобережье. И это только начало. ТОС «Правобережье» всегда в новогоднюю ночь с 1.00 до 4.00 утра проводит дискотеку, где всегда присутствуют настоящий Дед Мороз и Снегурочка. И к нам приходят не только жители Правобережья, но все они искренне радуются этому празднику, — сказала депутат городской Думы, председатель ассоциации ТОС Калуги Эльвира Капитонова.

На сцену вышли творческие коллективы города, который подготовили новогоднюю программу — песни и танцы. Калужский Дед Мороз тоже пришел на праздник к детям и их родителям. Он послушал стихи и песни, посмотрел, как танцуют маленькие калужане, и вручил им новогодние подарки.